Pedro T. Ramirez, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Gynecology, Gynecologic Oncology, Menopause

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY
  • Residency: Obstetrics and Gynecology, Columbia Presbyterian Medical Center, New York, NY
  • Fellowship: Gynecologic Oncology, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

प्रमाणपत्र

  • American Board of Obstetrics and Gynecology
  • American Board of Obstetrics and Gynecology - Gynecologic Oncology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Editor in Chief, International Journal for Gynecological Cancer
  • David M. Gershenson, MD Distinguished Professorship for Ovarian Cancer Research, University of Texas MD Anderson Cancer Center
  • Howard C. Taylor, Jr. Award, 1999
  • Solan Chao, M.D. Medical Student Teaching Award, 1998
  • Authored or coauthored over 200 articles in peer-reviewed journals and 19 book chapters

