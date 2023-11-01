honeypot link
मुख्य सामग्री पर जाएं
MSD मैन्युअल
उपभोक्ता संस्करण
स्वास्थ्य विषय
स्वस्थ रहन - सहन
लक्षण
आपात स्थिति
त्वरित तथ्य
संसाधन
के बारे में
स्वास्थ्य विषय
स्वस्थ रहन - सहन
<
Authors
Thaddeus Mason Pope, JD, PhD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
health law, bioethics, medical malpractice, advance directives
संबद्धता
Professor
Mitchell Hamline School of Law
प्रमाणपत्र
HEC-C
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
Fulbright Canada Research Chair in Health Law, Policy and Ethics
Brocher Foundation Researcher
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री
चैप्टर
वैधानिक और नैतिक मुद्दे