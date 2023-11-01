Avinash S. Patil, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Obstetrics and Gynecology, Maternal-Fetal Medicine
शिक्षा
- Medical School: University of Tennessee College of Medicine
- Residency: Obstetrics and Gynecology, University of Tennessee Health Science Center
- Fellowship: Maternal-Fetal Medicine, Duke University Medical Center, Durham, NC
- Clinical Fellowship: Clinical Pharmacology, Eshelman School of Pharmacy, University of North Carolina, Chapel Hill
- Research Fellowship: Pediatric Clinical Research, Duke Clinical Research Institute, Duke University Medical Center, Durham, NC
प्रमाणपत्र
- American Board of Obstetrics and Gynecology – Obstetrics and Gynecology
- American Board of Obstetrics and Gynecology – Maternal-Fetal Medicine
- American Board of Clinical Pharmacology
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American College of Obstetricians and Gynecologists
- Over 75 articles in peer-reviewed journals
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री