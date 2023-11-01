मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Federico E. Parodi, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Vascular surgery, Complex endovascular and open Aortic repair

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
  • Internship: General Surgery, University of Miami School of Medicine, Miami, FL
  • Residency: Vascular Surgery, University of South Florida, Tampa, FL
  • Fellowship: Aortic Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH
  • Research Fellowship: Washington University School of Medicine, St. Louis, MO

प्रमाणपत्र

  • American Board of Surgery – Vascular Surgery

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Program Director, Vascular Surgery Fellowship and Residency
  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री