Federico E. Parodi, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Vascular surgery, Complex endovascular and open Aortic repair
शिक्षा
- Medical School: University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- Internship: General Surgery, University of Miami School of Medicine, Miami, FL
- Residency: Vascular Surgery, University of South Florida, Tampa, FL
- Fellowship: Aortic Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH
- Research Fellowship: Washington University School of Medicine, St. Louis, MO
प्रमाणपत्र
- American Board of Surgery – Vascular Surgery
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Program Director, Vascular Surgery Fellowship and Residency
- Over 20 articles in peer-reviewed journals
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री