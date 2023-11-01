Julie S. Moldenhauer, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Obstetrics and Gynecology, Maternal-Fetal Medicine, Fetal Genetic Disorders, Prenatal Diagnosis and Fetal Therapy
शिक्षा
- Medical School: Wayne State University School of Medicine, Detroit, MI
- Residency: Human Genetics, Wayne State University, Detroit, MI
- Residency: Obstetrics and Gynecology, Hutzel Hospital/Wayne State University, Detroit, MI
- Fellowship: Maternal Fetal Medicine, Wayne State University, Detroit, MI
- Fellowship: Maternal Fetal Medicine, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH
प्रमाणपत्र
- American Board of Obstetrics and Gynecology
- American Board of Obstetrics and Gynecology - Maternal-Fetal Medicine
- American Board of Medical Genetics and Genomics – Clinical Genetics
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American College of Obstetrics and Gynecology
- Fellow, American College of Medical Genetics
- Best Physicians for Women, Philadelphia Life Magazine, 2013-2014
- Best Doctors in America, 2009-2014
- Bowes Cefalo Research Award, University of North Carolina, 2008
- Reviewer, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014-present
- Over 50 articles in peer-reviewed journals
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री