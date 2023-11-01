मुख्य सामग्री पर जाएं
Julie S. Moldenhauer, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Obstetrics and Gynecology, Maternal-Fetal Medicine, Fetal Genetic Disorders, Prenatal Diagnosis and Fetal Therapy

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Wayne State University School of Medicine, Detroit, MI
  • Residency: Human Genetics, Wayne State University, Detroit, MI
  • Residency: Obstetrics and Gynecology, Hutzel Hospital/Wayne State University, Detroit, MI
  • Fellowship: Maternal Fetal Medicine, Wayne State University, Detroit, MI
  • Fellowship: Maternal Fetal Medicine, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH

प्रमाणपत्र

  • American Board of Obstetrics and Gynecology
  • American Board of Obstetrics and Gynecology - Maternal-Fetal Medicine
  • American Board of Medical Genetics and Genomics – Clinical Genetics

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American College of Obstetrics and Gynecology
  • Fellow, American College of Medical Genetics
  • Best Physicians for Women, Philadelphia Life Magazine, 2013-2014
  • Best Doctors in America, 2009-2014
  • Bowes Cefalo Research Award, University of North Carolina, 2008
  • Reviewer, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014-present
  • Over 50 articles in peer-reviewed journals

