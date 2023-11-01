Peter Martin, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Hematology/Oncology, Lymphomas, Leukemias
शिक्षा
- Medical School: University of Alberta Faculty of Medicine, Edmonton, Canada
- Residency: Internal Medicine, McGill University, Montreal, Canada
- Fellowship: Hematology, McGill University, Montreal, Canada
प्रमाणपत्र
- American Board of Internal Medicine - Hematology
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Research Fellow of the Terry Fox Foundation, National Cancer Institute of Canada, 2007
- Special Fellow in Clinical Research, Leukemia & Lymphoma Society, 2009
- American Society of Clinical Oncology Young Investigator Award, 2009
- American Society of Hematology Clinical Research Training Institute, 2009
- Alliance Scholar Award, Alliance for Clinical Trials in Oncology, 2014
- Over 120 articles in peer-reviewed journals
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री