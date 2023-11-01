मुख्य सामग्री पर जाएं
Peter Martin, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Hematology/Oncology, Lymphomas, Leukemias

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Alberta Faculty of Medicine, Edmonton, Canada
  • Residency: Internal Medicine, McGill University, Montreal, Canada
  • Fellowship: Hematology, McGill University, Montreal, Canada

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine - Hematology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Research Fellow of the Terry Fox Foundation, National Cancer Institute of Canada, 2007
  • Special Fellow in Clinical Research, Leukemia &amp; Lymphoma Society, 2009
  • American Society of Clinical Oncology Young Investigator Award, 2009
  • American Society of Hematology Clinical Research Training Institute, 2009
  • Alliance Scholar Award, Alliance for Clinical Trials in Oncology, 2014
  • Over 120 articles in peer-reviewed journals

