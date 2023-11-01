मुख्य सामग्री पर जाएं
Anna Malkina, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Nephrology, Internal Medicine

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
  • Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
  • Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Nephrology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
  • Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco

