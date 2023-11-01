मुख्य सामग्री पर जाएं
Jaime Jordan, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Emergency Medicine

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Albany Medical College
  • Residency: Emergency Medicine, University of Pittsburgh Medical Center
  • Fellowship: Medical Education, Harbor-UCLA Medical Center

प्रमाणपत्र

  • American Board of Emergency Medicine

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Over 40 articles in peer-reviewed journals

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री