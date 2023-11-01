Jaime Jordan, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Emergency Medicine
संबद्धता
- Associate Clinical Professor, Emergency Medicine
- UCLA School of Medicine
- Associate Program Director
- Ronald Reagan UCLA Medical Center
शिक्षा
- Medical School: Albany Medical College
- Residency: Emergency Medicine, University of Pittsburgh Medical Center
- Fellowship: Medical Education, Harbor-UCLA Medical Center
प्रमाणपत्र
- American Board of Emergency Medicine
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Over 40 articles in peer-reviewed journals