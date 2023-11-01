honeypot link
मुख्य सामग्री पर जाएं
MSD मैन्युअल
उपभोक्ता संस्करण
स्वास्थ्य विषय
स्वस्थ रहन - सहन
लक्षण
आपात स्थिति
त्वरित तथ्य
संसाधन
के बारे में
स्वास्थ्य विषय
स्वस्थ रहन - सहन
घर
/
MSD मैन्युअल का विवरण
/
Authors
/
william schuyler jones
/
William Schuyler Jones, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
PAD, CAD, PCI
संबद्धता
Professor of Medicine
Duke University Health System
शिक्षा
MD - University of Arkansas for Medical Sciences
प्रमाणपत्र
RPVI
Interventional Cardiology
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री
चैप्टर
परिधीय धमनी के विकार