Ravindu Gunatilake, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Maternal-Fetal Medicine, Critical Care Obstetrics, High-Risk Pregnancy, Perinatal Ultrasound

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Hawaii, John A. Burns School of Medicine, Honolulu, HI
  • Residency: Obstetrics and Gynecology, Banner Good Samaritan Medical Center, Phoenix, AZ
  • Fellowship: Maternal-Fetal Medicine, Duke University Medical Center, Durham, NC

प्रमाणपत्र

  • American Board of Obstetrics and Gynecology – Obstetrics and Gynecology
  • American Board of Obstetrics and Gynecology – Maternal-Fetal Medicine

