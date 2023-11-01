मुख्य सामग्री पर जाएं
Ashley B. Grossman, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Endocrinology and metabolism, Metastatic neuroendocrine tumors, Endocrine oncology, Adrenal disorders

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of London

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, Royal College of Physicians
  • Fellow, Academy of Medical Sciences
  • Clinical Endocrinology Trust prize lecture, 2004
  • European Society for Endocrinology Geoffrey Harris Prize, 2014
  • Endocrine Society Outstanding International mentor Laureate 2020
  • Over 550 articles in peer-reviewed journals
  • Over 450 chapters and reviews

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री