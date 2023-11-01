मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Michael B. First, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Depression, Eating Disorders, Psychopharmacology, Stress Management

संबद्धता

  • Professor of Clinical Psychiatry
  • Columbia University
  • Research Psychiatrist
  • New York State Psychiatric Institute

शिक्षा

  • Medical School: University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
  • Internship: Shadyside Hospital, Pittsburgh, PA
  • Residency: Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY
  • Fellowship: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute, New York, NY

प्रमाणपत्र

  • American Board of Psychiatry

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री