Michael B. First, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Depression, Eating Disorders, Psychopharmacology, Stress Management
संबद्धता
- Professor of Clinical Psychiatry
- Columbia University
- Research Psychiatrist
- New York State Psychiatric Institute
शिक्षा
- Medical School: University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
- Internship: Shadyside Hospital, Pittsburgh, PA
- Residency: Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY
- Fellowship: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute, New York, NY
प्रमाणपत्र
- American Board of Psychiatry
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री