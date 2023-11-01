Abimbola Farinde, PhD, PharmD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Clinical Pharmacy, Health Care Administration, Psychology
शिक्षा
- Doctorate in Clinical Psychology, Walden University, Minneapolis, MN
- Doctor of Pharmacy: Texas Southern University College of Pharmacy and Health Sciences, Houston, TX
- Masters in Psychology: Walden University, Minneapolis, MN
- Masters in Business Administration: Columbia Southern University, Phoenix, AZ
- Masters in Public Health: Columbia Southern University, Phoenix, AZ
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Member, American Society of Health-System Pharmacists
- Member, American Pharmacists Association
- Member, Association of Black Health System Pharmacists
- Board Member, Houston TAAP
- Guild Member, Literacy Now
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री