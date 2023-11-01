मुख्य सामग्री पर जाएं
Abimbola Farinde, PhD, PharmD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Clinical Pharmacy, Health Care Administration, Psychology

संबद्धता

शिक्षा

  • Doctorate in Clinical Psychology, Walden University, Minneapolis, MN
  • Doctor of Pharmacy: Texas Southern University College of Pharmacy and Health Sciences, Houston, TX
  • Masters in Psychology: Walden University, Minneapolis, MN
  • Masters in Business Administration: Columbia Southern University, Phoenix, AZ
  • Masters in Public Health: Columbia Southern University, Phoenix, AZ

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Member, American Society of Health-System Pharmacists
  • Member, American Pharmacists Association
  • Member, Association of Black Health System Pharmacists
  • Board Member, Houston TAAP
  • Guild Member, Literacy Now

