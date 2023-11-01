मुख्य सामग्री पर जाएं
Shinjita Das, MD MPH

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Dermatology, Teledermatology

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX
  • Internship: Internal Medicine, Presbyterian Hospital, Dallas, TX
  • Residency: Dermatology, Harvard Combined Dermatology Residency Training Program, Boston, MA

प्रमाणपत्र

  • American Board of Dermatology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री