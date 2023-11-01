मुख्य सामग्री पर जाएं
Elizabeth L. Cobbs, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Geriatric Medicine, Hospice and Palliative Medicine

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: George Washington University School of Medicine and Health Sciences
  • Residency: The George Washington University Medical Center

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Geriatric Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Hospice and Palliative Medicine

