John D. Carmichael, MD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pituitary Disorders, Endocrinology

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: Medical College of Virginia, Richmond, VA
  • Internship: Internal Medicine, Virginia Mason Medical Center, Seattle, WA
  • Residency: Internal Medicine, Virginia Mason Medical Center, Seattle, WA
  • Fellowship: Endocrinology, Diabetes and Metabolism, New York University, New York, NY
  • Fellowship: Translational Research, UCLA Medical Center

प्रमाणपत्र

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Endocrinology, Diabetes and Metabolism

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Editorial Board, Pituitary
  • Senior Editorial Board member, Endocrinology, Diabetes and Metabolism Case Reports
  • Nearly 70 articles in peer-reviewed journals

