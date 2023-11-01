John D. Carmichael, MD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Pituitary Disorders, Endocrinology
शिक्षा
- Medical School: Medical College of Virginia, Richmond, VA
- Internship: Internal Medicine, Virginia Mason Medical Center, Seattle, WA
- Residency: Internal Medicine, Virginia Mason Medical Center, Seattle, WA
- Fellowship: Endocrinology, Diabetes and Metabolism, New York University, New York, NY
- Fellowship: Translational Research, UCLA Medical Center
प्रमाणपत्र
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Endocrinology, Diabetes and Metabolism
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Editorial Board, Pituitary
- Senior Editorial Board member, Endocrinology, Diabetes and Metabolism Case Reports
- Nearly 70 articles in peer-reviewed journals
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री