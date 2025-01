Mesure de la quantité d’urine restant dans la vessie après la miction

Échographie de l’appareil urinaire

Parfois, études plus détaillées telles qu’une cystographie

Les médecins peuvent suspecter une vessie neurogène chez les personnes présentant des troubles nerveux et souffrant d’incontinence. Les médecins mesurent généralement la quantité d’urine restant dans la vessie après la miction (volume résiduel post-mictionnel) en insérant une sonde dans la vessie ou au moyen d’une échographie. Il est également procédé à une échographie de la totalité des voies urinaires pour déceler des anomalies et certaines analyses de sang sont réalisées pour évaluer la fonction rénale (voir Examens d’imagerie des voies urinaires).

D’autres examens peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’état de santé des personnes. Des examens plus détaillés des voies urinaires (par exemple, une cystographie, une cystoscopie et une cystométrographie) peuvent être réalisés pour vérifier la fonction vésicale ou pour permettre de déterminer la durée et la cause de la vessie neurogène.