Incontinence urinaire chez l’adulte

Bien que l’incontinence touche surtout les adultes plus âgés, ce n’est pas une partie normale du processus de vieillissement.

Avec le vieillissement, la capacité de la vessie diminue, sa capacité à retarder la miction se réduit, des obstructions involontaires de la vessie se produisent plus souvent et les contractions de celle-ci deviennent plus faibles. La miction devient ainsi plus difficile à retarder et a tendance à être incomplète. Les muscles, les ligaments et les tissus conjonctifs du bassin s’affaiblissent, contribuant à l’incontinence. Chez les femmes ménopausées, des taux réduits d’œstrogènes provoquent une urétrite atrophique et une vaginite atrophique ainsi qu’une diminution de la force du sphincter urétral. Chez les hommes, la taille de la prostate augmente, obstruant partiellement l’urètre et provoquant une vidange incomplète de la vessie, ainsi qu’une contrainte sur le muscle de la vessie. Ces modifications surviennent chez de nombreux adultes plus âgés normaux et continents, et peuvent favoriser l’incontinence mais ne la provoquent pas.

L’incontinence réduit beaucoup la qualité de vie, provoquant gêne, isolement et dépression. L’incontinence est souvent l’une des raisons pour lesquelles les adultes plus âgés nécessitent de recevoir des soins dans des établissements de soins de longue durée. L’urine irrite la peau et contribue à la formation d’escarres de décubitus chez les personnes confinées au lit ou en fauteuil roulant. Les adultes plus âgés souffrant d’incontinence par impériosité courent de grands risques de chutes et de fractures lorsqu’ils se pressent pour aller aux toilettes.

Les médicaments les plus efficaces pour le traitement de nombreux types d’incontinences ont des effets anticholinergiques (voir l’encadré Anticholinergique : définition). Ces effets, tels que constipation, sécheresse buccale, vision trouble et parfois même confusion, peuvent être particulièrement gênants chez les adultes plus âgés.