Analyses de sang

Analyses d’urine

Biopsie rénale

Les médecins étudient la possibilité d’une glomérulonéphrite aiguë chez les personnes qui présentent des symptômes évocateurs la maladie. Ils étudient aussi cette possibilité chez les personnes dont les résultats des analyses biologiques (qui peuvent être réalisées pour évaluer des symptômes non spécifiques dans le cadre d’une évaluation médicale de routine) indiquent une dysfonction rénale ou la présence de sang dans l’urine. Les analyses de laboratoire montrent des quantités variables de protéines et de cellules sanguines dans l’urine. Les analyses de sang montrent une concentration élevée d’urée et de créatinine (déchets) dans le sang.

Chez les personnes présentant une glomérulonéphrite à évolution rapide, des cylindres sont souvent visibles dans un échantillon d’urine examiné au microscope. Les cylindres sont des amas de globules rouges ou de globules blancs, provoqués par des lésions du glomérule et formés par des cellules collées ensemble dans le tubule. Les analyses de sang décèlent généralement une anémie.

En cas de suspicion de glomérulonéphrite par les médecins, une biopsie d’un rein est généralement effectuée pour confirmer le diagnostic, permettre de déterminer la cause de la pathologie et mettre en évidence le degré de sclérose cicatricielle et le potentiel de rétablissement. Une biopsie des reins est pratiquée par l’insertion d’une aiguille dans l’un des reins sous échographie ou tomodensitométrie (TDM) pour obtenir une faible quantité de tissu rénal. Bien que la biopsie des reins soit une procédure invasive et qu’elle puisse parfois provoquer des complications, elle est généralement sans danger.

La glomérulonéphrite chronique se développe progressivement et les médecins ne sont donc pas toujours en mesure de dater avec précision la survenue de la pathologie. Celle-ci peut être décelée lorsqu’une analyse d’urine, pratiquée dans le cadre d’un examen médical, révèle la présence de protéines et de cellules sanguines dans les urines de personnes qui se sentent bien, qui sont asymptomatiques et dont la fonction rénale est normale. Les médecins pratiquent en général un examen des reins par imagerie, tel qu’une échographie ou une TDM.

La biopsie rénale est la technique la plus fiable pour distinguer la glomérulonéphrite chronique d’autres troubles rénaux. Toutefois, une biopsie est rarement pratiquée à des stades avancés. Dans de tels cas, les reins ont diminué de volume et présentent une sclérose cicatricielle, et les possibilités d’obtenir des informations spécifiques sur la cause de la pathologie sont faibles. Les médecins suspectent que les reins ont diminué de volume et présentent une sclérose cicatricielle si la fonction rénale a été réduite pendant longtemps et si les reins apparaissent anormalement petits lors d’un examen d’imagerie.