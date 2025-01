Dans la plupart des cas, en particulier chez les hommes de moins de 35 à 40 ans, et chez les hommes ayant récemment subi une biopsie de la prostate, la présence de sang dans le sperme n’est pas grave et se résout spontanément. On procède généralement à une analyse d’urine et à une mise en culture de l’urine. D’autres examens ne sont généralement pas nécessaires à moins d’observer des symptômes urinaires suggérant une infection ou un autre trouble. Toutefois, si les médecins suspectent certains troubles potentiellement graves, il sera procédé à d’autres examens, par exemple, certains médecins prescrivent des tests du cancer de la prostate chez les hommes de plus de 40 ans.

Cet examen comprend le dosage de l’antigène prostatique spécifique (Prostate-Specific Antigen, ou PSA) et une échographie transrectale (TRansrectal UltraSonography, ou TRUS). Occasionnellement, une imagerie par résonance magnétique (IRM) et une cystoscopie (qui implique l’insertion d’un tube fin et flexible à fibres optiques à travers l’urètre pour permettre aux médecins d’examiner l’intérieur de l’urètre et de la vessie) sont nécessaires. Une inspection et une analyse du sperme sont rarement effectuées.