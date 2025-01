Miction excessive ou fréquente

Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des mictions excessives et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques des mictions excessives).

Les médecins posent des questions concernant

Quantités de liquides absorbées et urinées afin de déterminer si le problème est lié à la fréquence urinaire ou à une polyurie

Depuis combien de temps les symptômes sont présents

Si d’autres problèmes liés à la miction sont présents

Si la personne prend des diurétiques (médicaments et autres substances qui augmentent la production d’urine), y compris des boissons contenant de la caféine

Certains résultats évidents peuvent fournir des indices quant à la cause de la miction fréquente. Une sensation de douleur ou de brûlure à la miction, de la fièvre et une douleur dorsale ou costale peuvent être les signes d’une infection. Chez les personnes qui absorbent de grandes quantités de boissons contenant de la caféine ou qui ont juste débuté un traitement par un diurétique, la substance diurétique est susceptible de constituer une cause. Les hommes souffrant d’autres problèmes de miction, comme des difficultés à débuter la miction, un faible débit urinaire et des pertes urinaires post-mictionnelles, peuvent présenter un trouble de la prostate.

Certains résultats évidents peuvent également fournir des indices quant à la cause de la polyurie. Par exemple, une polyurie se manifestant dans les premières années de la vie est susceptible d’être causée par un trouble héréditaire tel que le déficit en arginine vasopressine, la résistance à l’arginine vasopressine ou le diabète sucré de type 1.

Chez les femmes, l’examen clinique comprend généralement un examen pelvien et le prélèvement d’échantillons de liquide cervical et vaginal, aux fins de dépistage d’infections sexuellement transmissibles. Chez les hommes, le pénis est examiné pour dépister la présence d’un écoulement et les médecins pratiquent un toucher rectal afin de contrôler la prostate.