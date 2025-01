Érection persistante

Les besoins en examens dépendent de ce que les médecins auront trouvé au cours de l’étude des antécédents et de l’examen clinique. Souvent, le type de priapisme (ischémique ou non ischémique) et sa cause sont manifestes, comme la prise d’un médicament destiné à traiter la dysfonction érectile. Si le type du priapisme, ischémique ou non ischémique, n’est pas clair, les médecins peuvent prélever un échantillon de sang au niveau du pénis pour détecter la présence d’oxygène ou d’autres gaz (mesure des gaz sanguins artériels). Ils peuvent également pratiquer une échographie Doppler (échographie qui mesure le flux sanguin et qui montre la structure des vaisseaux sanguins à travers lesquels circule le sang). Ces examens permettent de différencier le priapisme ischémique du priapisme non ischémique. L’échographie peut également montrer les caractéristiques du flux sanguin dans les cas de priapisme et les anomalies anatomiques contribuant au priapisme. Si la cause n’est toujours pas évidente, les médecins procéderont à des examens afin de détecter la présence éventuelle de troubles du sang et d’infections des voies urinaires. Les tests comprennent

Numération formule sanguine

Analyses et cultures d’urine

Parfois, électrophorèse de l’hémoglobine, en particulier chez les garçons et les hommes d’origine africaine ou méditerranéenne

L’électrophorèse de l’hémoglobine est une analyse de sang destinée à détecter une éventuelle hémoglobine anormale (protéine qui achemine l’oxygène dans les globules rouges), comme dans la drépanocytose.

Du fait que certains garçons et certains hommes peuvent être gênés d’admettre qu’ils ont fait usage de drogues illicites, les médecins procèdent parfois à un dépistage de drogues. On peut être amené aussi à réaliser une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomodensitométrie (TDM).