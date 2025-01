Les symptômes dépendent des facteurs suivants :

Sévérité de la détérioration de la fonction rénale

Vitesse de la détérioration de la fonction rénale

Cause de la détérioration de la fonction rénale

Les symptômes précoces comprennent les suivants :

Rétention d’eau, qui entraîne une prise de poids, un gonflement des pieds et des chevilles, ou du visage et des mains

Diminution de la quantité d’urine

La production d’urine (qui pour la plupart des adultes en bonne santé varie de 750 millilitres à 2 litres par jour), est souvent réduite à des valeurs inférieures à moins d’environ 500 millilitres par jour, voire s’interrompt complètement. Une production très amoindrie d’urine est appelée une oligurie, l’absence de production une anurie. Toutefois, certaines personnes qui souffrent d’une lésion rénale aiguë continuent à produire une quantité normale d’urine.

Plus tard, alors que la lésion rénale aiguë persiste et que les déchets s’accumulent dans l’organisme, les personnes peuvent ressentir

Fatigue

Diminution de la capacité à se concentrer sur des tâches intellectuelles

Perte d’appétit

Nausées

Démangeaisons généralisées (prurit)

Les personnes présentant une lésion rénale aiguë peuvent développer des symptômes plus graves de douleurs thoraciques, de soubresauts musculaires voire de convulsions. Si du liquide s’accumule dans les poumons, les personnes peuvent rapidement présenter un essoufflement.

Des urines de couleur « cola » peuvent indiquer un certain nombre de maladies rénales qui endommagent les glomérules, les unités de filtration du rein. La couleur brune est due au passage de sang à travers les unités de filtration et peut être le premier signe d’une maladie connue sous le nom de glomérulonéphrite (inflammation des unités de filtration). Les exemples comprennent la glomérulonéphrite post-infectieuse, la maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire et la néphrite lupique.

Si la cause de la lésion rénale aiguë est un blocage (obstruction), le reflux d’urine à l’intérieur des reins entraîne une dilatation du système de drainage (pathologie appelée hydronéphrose ; voir la figure Hydronéphrose ; rein dilaté). Une obstruction des voies urinaires provoque souvent une douleur sourde et constante sous les côtes inférieures mais peut provoquer une douleur similaire à des crampes, allant de légère à insoutenable, généralement sur les côtés (flancs) du corps. Certaines personnes atteintes d’hydronéphrose ont du sang dans leurs urines en raison d’une cause sous-jacente, comme des calculs rénaux. Si l’obstruction est située en aval de la vessie, celle-ci se dilate. Si la vessie se dilate rapidement, les personnes sont susceptibles de ressentir une douleur et une pression intenses au niveau du bassin, juste au-dessus de l’os pubien. Lorsque la vessie se dilate lentement, la douleur peut être minime, mais la partie inférieure de l’abdomen peut gonfler en raison de la dilatation de la vessie.

Lorsque la lésion rénale aiguë se développe pendant une hospitalisation, elle est souvent liée à des blessures récentes, à un acte chirurgical, à la prise de médicaments ou à des maladies telles qu’une infection. Les symptômes dus à la cause de la lésion rénale aiguë peuvent être prédominants. Par exemple, des symptômes tels qu’une fièvre élevée, une tension artérielle basse potentiellement mortelle (choc) et des symptômes d’insuffisance cardiaque ou d’insuffisance hépatique peuvent apparaître avant les symptômes de l’insuffisance rénale, être plus évidents et nécessiter un traitement d’urgence.

Certaines maladies qui provoquent une lésion rénale aiguë affectent également d’autres parties de l’organisme. Par exemple, la granulomatose avec polyangéite, qui atteint les vaisseaux sanguins des reins, peut également endommager les vaisseaux pulmonaires et provoquer une toux avec émission de sang. Les éruptions cutanées sont une manifestation typique de certaines causes de lésion rénale aiguë, telles que la polyangéite microscopique, le lupus érythémateux disséminé (lupus) ou certaines intoxications médicamenteuses.