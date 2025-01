Infection vésicale

Analyse d’urine

Mise en culture des urines

Les médecins posent généralement le diagnostic de cystite en se basant sur la symptomatologie caractéristique. On recueille un échantillon d’urine (stérile) en milieu de miction de façon à ce que l’urine ne soit pas contaminée par les bactéries provenant du vagin ou présentes à l’extrémité du pénis. On immerge parfois dans l’urine une bandelette réactive afin de réaliser deux tests simples et rapides, pour rechercher des substances normalement non présentes dans l’urine. Cet examen peut révéler la présence de nitrites produits par les bactéries. Il peut également révéler la présence d’estérase leucocytaire (enzyme présente dans certains types de globules blancs) qui peut indiquer que l’organisme lutte contre l’infection. Chez les femmes adultes, il peut s’agir là des seuls examens nécessaires.

En outre, l’échantillon d’urine peut être examiné au microscope pour déterminer le nombre de globules rouges et de globules blancs qui s’y trouvent et pour rechercher s’il contient des bactéries. On réalise parfois des cultures urinaires, consistant à cultiver en laboratoire des bactéries provenant d’un échantillon d’urine, afin d’identifier le nombre et le type de bactéries. En cas d’infection, une seule espèce bactérienne est en principe présente en très grande quantité.

En général, chez les hommes, un échantillon obtenu en milieu de miction est suffisant pour mettre l’urine en culture. Chez les femmes, le risque de contamination bactérienne par les bactéries d’origine vaginale ou vulvaire est supérieur. Lorsque l’urine contient plusieurs espèces bactériennes dans le même prélèvement, il est probable que l’échantillon d’urine ait été contaminé pendant le processus de collecte. Pour éviter la contamination, les médecins doivent parfois prélever directement l’urine dans la vessie au moyen d’un cathéter.