Infection des reins

Causes de l’infection rénale

La pyélonéphrite est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Escherichia coli, une bactérie normalement présente dans le gros intestin, est l’agent responsable d’environ 90 % des cas de pyélonéphrite chez les personnes non hospitalisées ou vivant en maison de retraite. Les infections remontent, en général, depuis l’appareil génital, par l’urètre jusque dans la vessie, puis par les uretères jusqu’aux reins. Chez les personnes dont les voies urinaires sont saines, la remontée de l’infection par les uretères vers les reins sera évitée par le flux urinaire qui emporte les micro-organismes et par l’occlusion des uretères à leur point d’entrée dans la vessie. Cependant, tout blocage physique (obstruction) du flux urinaire, tel qu’une anomalie anatomique, un calcul rénal, une prostate hypertrophiée ou un reflux de l’urine provenant de la vessie dans les uretères augmente le risque de pyélonéphrite.

Celui-ci est accru au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, l’utérus distendu comprime les uretères et gêne l’écoulement normal du flux urinaire. De plus, la grossesse augmente le risque de reflux urétéral en dilatant les uretères et en réduisant les contractions musculaires qui amènent l’urine au travers des uretères jusqu’à la vessie.

Dans environ 5 % des cas, les infections peuvent atteindre les reins depuis une autre partie de l’organisme par la circulation sanguine. Par exemple, une infection cutanée à staphylocoque peut diffuser l’infection vers les reins par la voie sanguine.

Le risque et la gravité de la pyélonéphrite sont accrus en cas de diabète ou d’affaiblissement du système immunitaire (qui réduit la capacité de l’organisme à combattre les infections). La pyélonéphrite est généralement provoquée par des bactéries. Rarement, elle est causée par la tuberculose (une cause bactérienne rare de la pyélonéphrite), des infections mycosiques et des virus.

Certaines personnes développent une infection prolongée (pyélonéphrite chronique). La plupart de ces personnes souffrent d’importantes pathologies sous-jacentes, telles qu’une obstruction des voies urinaires, de gros calculs rénaux persistants ou, plus fréquemment, un reflux de l’urine de la vessie dans les uretères (principalement chez les jeunes enfants). La pyélonéphrite chronique peut provoquer la libération des bactéries dans la circulation sanguine, entraînant parfois des infections dans le rein opposé ou ailleurs dans l’organisme. Rarement, une pyélonéphrite chronique aboutit à des lésions graves des reins.