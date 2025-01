Toux chez les adultes

Les antitussifs incluent les médicaments suivants :

Opioïdes

Dextrométhorphane

Benzonatate

Tous les opioïdes sont antitussifs parce qu’ils réduisent la réactivité du centre de la toux dans le cerveau. La codéine est l’opioïde le plus couramment utilisé dans la toux. La codéine et d’autres antitussifs opiacés peuvent provoquer des nausées, des vomissements et une constipation, et peuvent également induire une dépendance. Ils peuvent également entraîner une somnolence, particulièrement lorsqu’une personne prend d’autres médicaments susceptibles de diminuer la concentration (tels que l’alcool, les sédatifs, les somnifères, les antidépresseurs ou certains antihistaminiques). Par conséquent, les opioïdes ne sont pas toujours sûrs et les médecins les réservent généralement pour des situations particulières, comme une toux qui persiste malgré d’autres traitements et qui perturbe le sommeil.

Le dextrométhorphane est lié à la codéine, mais n’est techniquement pas un opioïde. Il inhibe également le centre de la toux dans le cerveau. Le dextrométhorphane est l’ingrédient actif de nombreux médicaments contre la toux, en vente libre et sur ordonnance. Il n’induit pas de dépendance et, lorsqu’il est utilisé correctement, provoque peu de somnolence. Cependant, il fait souvent l’objet d’abus par les personnes, en particulier les adolescents, car à fortes doses, il provoque l’euphorie. La surdose provoque des hallucinations, une agitation et parfois un coma. La surdose est particulièrement dangereuse pour les personnes qui prennent des médicaments contre la dépression appelés inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.

Le benzonatate est un anesthésique local pris par voie orale. Il engourdit les récepteurs dans les poumons qui répondent à l’étirement, rendant ainsi les poumons moins sensibles à l’irritation qui provoque la toux.

Certaines personnes, notamment celles qui émettent de grandes quantités d’expectorations, doivent limiter l’utilisation de médicaments antitussifs.