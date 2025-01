Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires pouvant s’avérer nécessaires (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques du sifflement).

Les médecins déterminent si le sifflement se produit pour la première fois ou s’il est déjà intervenu auparavant. Si la personne a déjà eu un sifflement auparavant, ils déterminent si les symptômes actuels sont de nature ou de gravité différentes.

Les indices importants pour poser un diagnostic sont

Si le sifflement a commencé soudainement ou progressivement

S’il apparaît et disparaît

Si des affections quelles qu’elles soient (par exemple, infection des voies respiratoires supérieures, exposition à un allergène, saisons particulières de l’année, air froid, exercice physique ou alimentation chez les nourrissons) le déclenchent ou l’aggravent

Les autres symptômes qui peuvent fournir des indices de diagnostic incluent un essoufflement, de la fièvre, une toux et une production d’expectorations. Les médecins interrogent la personne sur ses antécédents de tabagisme et son exposition au tabagisme passif.

Lors de l’examen clinique, les médecins vérifient la température et les rythmes cardiaques et respiratoires de la personne. Les médecins recherchent des signes de détresse respiratoire et examinent les poumons, en particulier pour déterminer dans quelle mesure l’air se déplace bien à l’inspiration et l’expiration, et si le sifflement semble affecter l’ensemble des poumons ou seulement une partie. Un médecin est habituellement en mesure de repérer ces sifflements en auscultant la personne avec un stéthoscope pendant qu’elle respire. Un sifflement intense peut être entendu facilement, parfois même sans avoir recours au stéthoscope. Pour entendre les sifflements légers, les médecins peuvent avoir besoin d’écouter avec un stéthoscope tandis que la personne expire avec force. Chez les personnes qui fument, un sifflement persistant qui se produit en un seul endroit peut être dû à un cancer du poumon. Les médecins examinent aussi le cœur, le nez et la gorge, les membres, les mains, les pieds et la peau.