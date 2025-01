Présentation des pneumonies interstitielles idiopathiques

University of Colorado School of Medicine

Les pneumonies interstitielles idiopathiques sont des maladies pulmonaires interstitielles qui n’ont pas de cause connue, ont des symptômes en commun et affectent les poumons de la même manière.

Parmi ces maladies, certains types sont beaucoup plus graves que d’autres.

Le diagnostic repose sur une radiographie du thorax, une tomodensitométrie et parfois l’analyse d’un échantillon de tissu pulmonaire (biopsie).

Le traitement dépend du type de pathologie.

(Voir aussi Présentation des maladies pulmonaires interstitielles.)

Le terme idiopathique signifie de cause inconnue ; dès lors, quand la cause de la maladie pulmonaire interstitielle n’est pas identifiée, on diagnostique une pneumonie interstitielle idiopathique. Les pneumonies sont souvent considérées comme des infections, mais ces maladies ne semblent pas résulter d’une infection.

Il existe huit types de pneumonies interstitielles idiopathiques. Les voici par ordre décroissant de fréquence :

Tous les types provoquent de la toux et une dyspnée et affectent les poumons de façon similaire. L’extrémité des doigts peut s’épaissir ou prendre une forme en baguette de tambour (voir la figure Comment reconnaître l’hippocratisme digital). Avec un stéthoscope, le médecin perçoit souvent des crépitements. Bien que les symptômes puissent être similaires, les troubles diffèrent en ce qui concerne la vitesse à laquelle les symptômes se développent, la manière dont ils sont traités et leur gravité.

Tableau Comparaison des types de pneumonie interstitielle idiopathique* Tableau

Diagnostic des pneumonies interstitielles idiopathiques Tomodensitométrie du thorax La tomodensitométrie (TDM) du thorax est l’outil d’imagerie principal utilisé dans l’évaluation des pneumonies interstitielles idiopathiques. La TDM peut permettre aux médecins de poser un diagnostic. Si ce n’est pas le cas, les médecins prélèvent un petit échantillon de tissu pulmonaire pour l’examiner au microscope (biopsie pulmonaire). Habituellement, la biopsie est réalisée chirurgicalement à l’aide d’un thoracoscope. Des analyses de sang sont généralement effectuées. Les analyses de sang ne peuvent généralement pas confirmer le diagnostic, mais elles sont réalisées afin de rechercher d’autres affections. Les médecins pourraient également pratiquer un électrocardiogramme (ECG) ou un échocardiogramme pour déterminer si la maladie pulmonaire a provoqué des lésions cardiaques.