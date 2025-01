Échocardiographie et cathétérisme du cœur droit

Les médecins suspectent l’hypertension porto-pulmonaire chez les personnes qui ont une maladie du foie et une hypertension portale en fonction des symptômes et des résultats de l’examen clinique. Les résultats de l’examen et des tests, tels que l’électrocardiogramme (ECG), suggèrent que le côté droit du cœur ou le ventricule droit est hypertrophié et surchargé (cœur pulmonaire).

Pour diagnostiquer une hypertension porto-pulmonaire, les médecins réalisent un électrocardiogramme et font passer un tube à travers une veine d’un bras ou d’une jambe jusque dans le cœur droit (cathétérisme cardiaque droit) afin de mesurer la tension artérielle dans le ventricule droit et l’artère principale des poumons (artère pulmonaire).