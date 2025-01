Les causes de l’asthme sont inconnues, mais il serait dû à des interactions complexes entre de nombreux gènes, les conditions environnementales et la nutrition. Les conditions environnementales et les circonstances de la grossesse, de la naissance et de la petite enfance ont été associées au développement d’un asthme pendant l’enfance et plus tard à l’âge adulte. Le risque semble être plus élevé si la mère est tombée enceinte jeune ou si sa nutrition était mauvaise pendant la grossesse. Le risque peut également être supérieur en cas de naissance prématurée, de poids faible à la naissance ou en l’absence d’allaitement. Les conditions environnementales telles que les expositions aux allergènes domestiques (tels qu’acariens, cafards et squames d’animaux) et d’autres allergènes environnementaux ont également été associés au développement de l’asthme chez les enfants plus âgés et chez les adultes. Les régimes alimentaires pauvres en vitamines C et E et en acides gras oméga 3 ont également été associés à l’asthme, tout comme l’obésité. Aucune donnée n’indique que les compléments alimentaires contenant ces substances préviennent le développement de l’asthme ; cependant, il a été démontré que la perte de poids peut réduire le risque d’asthme et sa sévérité. Ainsi, l’obésité est un facteur de risque d’asthme modifiable important.

Le fait d’avoir une plus petite famille avec moins d’enfants, de vivre dans des environnements intérieurs plus propres et d’avoir recours aux vaccins et aux antibiotiques pourrait, au début de la vie, réduire la capacité de l’organisme à développer une résistance aux allergènes dans l’environnement et peut partiellement expliquer l’augmentation des cas d’asthme dans les lieux où existent ces conditions (hypothèse de l’hygiène).

Le rétrécissement des voies respiratoires est souvent dû à une hyperréactivité des récepteurs cholinergiques, induisant ainsi une contraction inadaptée des muscles des voies respiratoires. On estime que certaines cellules des voies respiratoires, principalement les mastocytes, sont responsables de la réponse initiale. Les mastocytes libèrent à travers les bronches des substances, comme l’histamine et les leucotriènes, qui provoquent :

Contraction des muscles lisses

Augmentation de la sécrétion de mucus

Déplacement de certains globules blancs vers la zone

Les éosinophiles, un type de globules blancs présents dans les voies respiratoires des asthmatiques, libèrent d’autres substances qui contribuent au rétrécissement des voies respiratoires.

Lors des crises d’asthme (parfois appelées poussées ou exacerbations), les muscles lisses des bronches se contractent, causant le rétrécissement des bronches (bronchoconstriction). Les tissus qui tapissent les voies respiratoires gonflent en raison de l’inflammation et de la sécrétion de mucus dans les voies respiratoires. La couche supérieure de la muqueuse des voies respiratoires peut se léser et subir une desquamation cellulaire, ce qui rétrécit davantage les voies respiratoires. Le rétrécissement des voies respiratoires oblige la personne à faire un plus grand effort pour respirer. Dans l’asthme, le rétrécissement est réversible : spontanément ou comme conséquence d’un traitement adapté, les contractions musculaires des voies respiratoires s’interrompent, l’inflammation disparaît, de sorte que les voies respiratoires s’élargissent de nouveau et que le débit d’air dans les poumons tend à se normaliser.

Comment les voies respiratoires se rétrécissent

Déclencheurs de l’asthme Chez une personne asthmatique, le rétrécissement des voies respiratoires se fait en réponse à des stimuli (déclencheurs) qui, habituellement, n’ont pas d’incidence sur les voies respiratoires chez les personnes non asthmatiques. Parmi ces déclencheurs, on trouve les suivants : Allergènes

Infections

Agents irritants

Effort physique (asthme d’effort)

Stress et anxiété

Aspirine De nombreux allergènes inhalés, comme des pollens, des particules provenant des acariens, des sécrétions de blattes, des particules issues de plumes et des squames animales, peuvent déclencher une crise d’asthme. Ces allergènes se lient aux immunoglobulines E (IgE, un type d’anticorps) se trouvant à la surface des mastocytes pour stimuler la libération de substances génératrices d’asthme. (Ce type d’asthme est appelé asthme allergique.) Bien que les allergènes alimentaires n’induisent que rarement un asthme, certains aliments (comme les crustacés et les cacahuètes) peuvent déclencher des poussées graves chez les sujets sensibles. Les déclencheurs infectieux sont habituellement des infections respiratoires virales, comme le rhume, la bronchite et, moins couramment, la pneumonie. Les agents irritants qui peuvent provoquer une crise d’asthme comprennent la fumée de tabac, de marijuana ou de cocaïne, des vapeurs (par exemple, provenant des parfums, des produits de nettoyage, ou de la pollution atmosphérique), l’air froid, et la présence d’acide gastrique dans les voies respiratoires causée par le reflux gastro-œsophagien (RGO). La pollution de l’air est associée aux crises d’asthme. Certaines personnes asthmatiques peuvent développer un rétrécissement des voies respiratoires à l’effort. Ce type de rétrécissement des voies respiratoires peut être dû au fait de respirer de l’air plus sec et plus froid par la bouche lors des efforts physiques. Parfois, le stress et l’anxiété induisent la libération par les mastocytes d’histamine et de leucotriènes et stimulent le nerf vague (qui innerve les muscles lisses des voies respiratoires), ce qui provoque une contraction et un rétrécissement des bronches. Les pleurs ou les rires de gorge peuvent déclencher des symptômes chez certaines personnes. L’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des déclencheurs chez presque 30 % des personnes atteintes d’asthme sévère, mais globalement, ce sont des déclencheurs chez moins de 10 % des personnes asthmatiques.

Asthme éosinophilique L’asthme éosinophilique est un sous-type rare et sévère d’asthme, dans lequel un taux très élevé d’éosinophiles est présent dans le sang. Plus le taux d’éosinophiles est élevé, plus la personne présente des symptômes sévères.