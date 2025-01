Si les personnes se voient prescrire un traitement et suivent ce traitement, le pronostic est généralement excellent. L’espérance de vie n’est pas affectée, et les complications les plus graves peuvent être évitées. La tension artérielle chute généralement de quelques points.

Il peut également être utile de perdre du poids, d’arrêter de fumer et d’éviter la consommation excessive d’alcool. Les infections nasales et les allergies doivent être traitées. L’hypothyroïdie et l’acromégalie doivent être traitées le cas échéant. La perte de poids est utile, mais peut être très difficile, en particulier pour les personnes somnolentes et fatiguées. Par conséquent, les médicaments pour perdre du poids ou la chirurgie bariatrique sont souvent recommandés chez les personnes atteintes d’obésité sévère. Les médicaments et la chirurgie bariatrique réduisent l’apnée du sommeil et inversent les symptômes chez de nombreuses personnes.

La ventilation en pression positive continue (VPPC) est le traitement principal pour les personnes atteintes d’apnée obstructive du sommeil, en particulier celles qui connaissent une somnolence diurne excessive. Avec la VPPC, la personne respire par un masque facial ou nasal raccordé à un appareil qui délivre une pression légèrement supérieure dans les voies respiratoires. Cette pression accrue maintient la gorge ouverte lorsque la personne inspire. La VPPC peut être administrée avec ou sans humidification de l’air délivré. Certaines personnes trouvent l’air humidifié plus confortable. Un suivi étroit par un professionnel de soins de santé est nécessaire pendant les 2 premières semaines d’utilisation pour assurer un ajustement correct du masque et pour apporter des encouragements appropriés pendant que la personne apprend à dormir avec le masque.

Machine de VPPC Image SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cependant, de nombreuses personnes trouvent la VPPC difficile à tolérer et cessent donc de l’utiliser ou l’utilisent seulement de manière intermittente. Si les médecins et les techniciens aident les personnes à trouver un dispositif qui leur convient et les encouragent, les personnes sont plus susceptibles d’avoir un succès à long terme avec la VPPC.

Certaines personnes qui utilisent la VPPC connaissent encore une somnolence diurne excessive. Ces personnes peuvent retirer un bénéfice de la prise d’un stimulant utilisé pour traiter la somnolence diurne chez les personnes atteintes d’apnée obstructive du sommeil (par exemple, modafinil ou solriamfétol). D’autres médicaments sont également testés pour les personnes atteintes d’apnée obstructive du sommeil.

Des appareils buccaux amovibles, mis en place par les dentistes, peuvent soulager l’apnée obstructive du sommeil (et le ronflement) chez les personnes présentant une apnée du sommeil légère à modérée. Ces appareils, qui doivent être portés uniquement pendant les heures de sommeil, permettent de maintenir les voies respiratoires ouvertes. La plupart des appareils sont constitués de deux parties de plastique moulées selon la forme des dents supérieures et inférieures. Les deux parties s’unissent et sont conçues pour tirer la mâchoire inférieure vers l’avant afin que la langue ne puisse pas se déplacer en arrière pour obstruer la gorge.

Comme le ronflement problématique est fréquent et comme l’utilisation de la VPPC peut être difficile, certains dispositifs alternatifs qui n’ont pas été étudiés de manière approfondie sont commercialisés et vendus directement aux consommateurs. Avant de commencer un programme de traitement, les personnes doivent discuter de leurs options de traitement avec un prestataire de soins de santé.

Appareil dentaire pour l’apnée du sommeil Image Images publiées avec l’aimable autorisation du Dr Robert S. Porter.

La stimulation des voies respiratoires supérieures est une procédure dans laquelle un dispositif électrique implanté est utilisé pour stimuler un nerf crânien qui contrôle la langue (nerf hypoglosse). La stimulation de ce nerf active les muscles qui poussent la langue vers l’avant et cela aide à maintenir les voies respiratoires ouvertes. Cette thérapie peut être efficace chez certaines personnes atteintes d’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère et qui ne peuvent pas tolérer la thérapie par VPPC.

La chirurgie de la tête ou du cou en traitement de l’apnée du sommeil est utile en cas d’hypertrophie des amygdales ou de blocage évident des voies respiratoires supérieures par une autre structure. Chez les enfants, l’ablation des amygdales et des végétations adénoïdes (amygdalectomie et adénoïdectomie) est le traitement le plus fréquent. Ce type de chirurgie atténue généralement l’apnée du sommeil, en particulier si les amygdales ou les végétations adénoïdes sont hypertrophiées. La chirurgie est parfois utilisée chez des personnes ne présentant pas de blocage évident si aucun autre traitement n’a fonctionné.

L’uvulopalatopharyngoplastie est une intervention chirurgicale qui ouvre les voies respiratoires supérieures en enlevant du tissu des voies respiratoires supérieures (par exemple, du palais, de la luette, des amygdales et des végétations adénoïdes). Elle est le plus souvent utile chez les personnes atteintes d’apnée du sommeil légère. Cependant, cette procédure a été largement remplacée par des approches moins agressives qui, par exemple, tentent de stabiliser les parois du pharynx (cavité située derrière le nez et la bouche). D’autres interventions chirurgicales sont parfois utilisées, mais elles n’ont pas été étudiées de manière aussi approfondie pour leur prédictibilité et leur durabilité.

La trachéotomie (ouverture permanente dans la trachée pour insérer une sonde d’intubation) est le traitement le plus efficace de l’apnée obstructive du sommeil. Cependant, la trachéotomie n’est réalisée qu’en dernier recours pour les personnes atteintes de la forme la plus sévère de la maladie et qui n’ont pas répondu aux autres traitements.