Examen clinique

Analyses de sang et d’urine

Biopsie

Parfois, imagerie du thorax

Les médecins suspectent une polyangéite microscopique d’après les symptômes présentés par la personne.

On effectuera des analyses de sang et d’urine. Ces analyses ne permettent pas d’identifier spécifiquement la maladie, mais peuvent confirmer la présence de l’inflammation. Les analyses de sang permettent également aux médecins de détecter des saignements dans le tube digestif. Le sang est analysé pour rechercher des anticorps anormaux, comme les anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA), qui attaquent certains globules blancs. La vitesse de sédimentation des érythrocytes (VS) et les taux de protéine C réactive, de globules blancs et de plaquettes peuvent être très élevés, indiquant une inflammation active. Le taux de globules rouges peut être très bas, indiquant une anémie grave due à des saignements dans les poumons. Un échantillon d’urine est analysé pour mesurer les globules rouges et le taux de protéine. Ces informations permettent aux médecins de déterminer si les reins sont touchés.

Une biopsie des tissus affectés (généralement la peau, les poumons ou les reins) est effectuée pour confirmer le diagnostic.

Une imagerie thoracique est réalisée chez les personnes présentant des symptômes au niveau des voies respiratoires. La tomodensitométrie (TDM) est beaucoup plus apte que la radiographie thoracique à révéler de petites quantités de sang dans les poumons. S’il y a des signes de saignement, un tube souple est inséré dans le nez ou la bouche dans les voies aériennes pour visualiser directement les poumons (bronchoscopie). Cette procédure peut confirmer la présence d’un saignement (ou d’une infection, une autre cause possible des symptômes des voies respiratoires).