Tendinite et ténosynovite

Repos ou immobilisation, chaleur ou froid, puis activité physique

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Parfois, injections de corticoïdes

Le repos ou l’immobilisation par une attelle ou un plâtre et l’application de chaud ou de froid, selon les indications, sont souvent efficaces. La prise d’AINS pendant 7 à 10 jours peut réduire la douleur et l’inflammation.

Parfois, des corticoïdes (comme la bétaméthasone, la méthylprednisolone ou la triamcinolone) et des anesthésiants (comme la lidocaïne) sont injectés dans la gaine du tendon. Rarement, l’injection cause une douleur pendant les heures qui suivent, car les corticoïdes forment temporairement des cristaux dans l’articulation ou la gaine. Cette douleur s’estompe en moins de 24 heures et peut être traitée par des compresses froides et des analgésiques.

D’autres médicaments peuvent être utilisés, selon la cause. Par exemple, si la cause est la goutte, il est possible d’utiliser de l’indométacine ou de la colchicine.

Une fois l’inflammation contrôlée, des exercices visant à augmenter l’amplitude de mouvement doivent être pratiqués plusieurs fois par jour.

Une tendinite chronique persistante peut apparaître dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde et peut devoir être traitée par voie chirurgicale pour retirer les tissus enflammés. Une kinésithérapie visant à augmenter l’amplitude des mouvements et à rééduquer les muscles et les tendons peut être nécessaire après l’intervention chirurgicale. Dans certaines tendinites de longue durée, notamment au niveau de l’articulation de l’épaule, une intervention chirurgicale est parfois nécessaire pour éliminer les dépôts de calcium ou réparer le tendon. Parfois, une chirurgie est réalisée pour soulager les cicatrices qui limitent la fonction ou pour retirer une partie d’un os qui frotte contre un tendon.