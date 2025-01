La bursite est une inflammation douloureuse d’une bourse séreuse (une poche plate remplie de liquide, qui favorise le glissement de la peau, des muscles, des tendons et des ligaments contre les os).

Le mouvement est généralement douloureux et les bourses séreuses superficielles peuvent gonfler et être sensibles.

La douleur autour des bourses séreuses suggère le diagnostic, mais parfois une analyse du liquide prélevé dans une bourse séreuse ou des examens d’imagerie sont nécessaires.

Le repos suivi d’une kinésithérapie, les attelles, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et, parfois, les injections de corticoïdes soulagent généralement les symptômes.

Une bourse séreuse contient normalement une petite quantité de liquide, qui a un rôle de réduction de la friction et de lubrification. Les bourses séreuses réduisent le frottement et empêchent l’usure lorsqu’une structure frotte contre une autre. Certaines bourses séreuses se trouvent juste sous la peau (bourses séreuses superficielles). D’autres se trouvent sous les muscles et les tendons (bourses séreuses profondes). En cas de traumatisme ou de sollicitation excessive d’une bourse séreuse, elle peut être enflammée et du liquide peut s’accumuler dedans.

La bursite est généralement causée par :

Irritation liée à une sollicitation inhabituelle ou excessive

Elle peut également être provoquée par une lésion, la goutte, la pseudogoutte, la polyarthrite rhumatoïde ou certaines infections, en particulier celles provoquées par Staphylococcus aureus. La cause de la bursite est souvent inconnue.

Même si la localisation la plus fréquente de la bursite est l’épaule, les bourses séreuses des coudes, des hanches (bursite trochantérienne), du bassin, des genoux, des orteils et des talons (bursite du tendon d’Achille) sont fréquemment touchées. Les personnes atteintes de bursite de l’épaule présentent aussi généralement une inflammation des tendons autour de l’épaule (tendinite de la coiffe des rotateurs ; les tendons et les autres structures qui permettent de bouger, tourner et maintenir l’épaule en place sont appelés « coiffe des rotateurs »).

Bursite MODÈLE 3D

Symptômes de la bursite La bursite provoque généralement une douleur et tend à limiter les mouvements, mais les symptômes spécifiques dépendent de la localisation de la bourse séreuse enflammée. Par exemple, en cas d’inflammation de l’épaule, il est difficile et douloureux d’écarter le bras du tronc (comme pour enfiler une veste). En revanche, la bursite du coude peut gonfler, mais causer une gêne limitée ou nulle, ou encore limiter les mouvements. Bursite (coude) Image SCIENCE PHOTO LIBRARY Une bursite aiguë se développe en quelques heures à quelques jours. La zone enflammée est douloureuse au mouvement ou au toucher. La peau au-dessus des bourses séreuses superficielles, comme dans le genou et le coude, peut apparaître rouge et gonflée. La bursite aiguë due à une infection ou à la goutte peut être particulièrement douloureuse, et la zone concernée peut être rouge ou chaude. Bursite du genou Image SCIENCE PHOTO LIBRARY La bursite chronique peut résulter d’épisodes répétés ou persistants de bursite aiguë ou de traumatismes répétés. Les parois de la bourse séreuse s’épaississent parfois. Si des bourses séreuses altérées sont soumises à un exercice inhabituel ou une tension, l’inflammation a tendance à s’aggraver. Les douleurs et le gonflement de longue durée peuvent limiter le mouvement et, de ce fait, affaiblir la musculature. Les crises de bursite chronique peuvent durer plusieurs mois et récidiver fréquemment.

Diagnostic de la bursite Examen clinique

Parfois, examen clinique du liquide provenant de la bourse séreuse

Parfois, examens d’imagerie Un médecin suspecte une bursite si la région autour d’une bourse séreuse superficielle est douloureuse au toucher ou lorsque les mouvements de certaines articulations qui déplacent des bourses séreuses ou exercent une pression sur celles-ci provoquent une douleur. Si une bourse séreuse superficielle, en particulier au niveau du genou ou du coude, a gonflé significativement, un médecin peut prélever un échantillon de liquide de la bourse séreuse au moyen d’une aiguille. L’échantillon est analysé pour déterminer les causes de l’inflammation, comme une infection ou la goutte. Des radiographies sont généralement réalisées si le traitement n’améliore pas la bursite, si cette dernière continue de réapparaître ou si le médecin suspecte un problème dans une articulation sous-jacente, tel qu’une arthrite. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou l’échographie peut être utilisée pour aider à confirmer la bursite d’une bourse séreuse profonde.