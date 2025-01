Les bruits articulaires (crépitations) décrivent un bruit de claquement, de craquement ou de cliquetis dans une articulation.

Les bruits articulaires, tels que les craquements et les claquements, sont fréquents chez de nombreuses personnes ne souffrant pas de troubles articulaires, mais ils peuvent également accompagner des problèmes articulaires spécifiques. Par exemple, la base de la rotule peut craquer lorsqu’elle est lésée par l’arthrose et la mâchoire peut claquer chez une personne présentant un trouble de l’articulation temporo-mandibulaire.

Le médecin se renseigne sur les symptômes de la personne et procède à un examen afin de déterminer si un bruit articulaire est le symptôme d’un trouble particulier. Une évaluation et un traitement complémentaires ne sont nécessaires que si les résultats de l’examen suggèrent un problème articulaire important. Les bruits articulaires eux-mêmes n’indiquent pas nécessairement de problème grave et ne nécessitent pas de traitement.