La douleur de l’articulation métatarsienne résulte fréquemment d’un mauvais alignement des surfaces articulaires, qui comprime la membrane des articulations et détruit son cartilage.

Le mauvais alignement de l’articulation métatarso-phalangienne peut être causé par des affections, comme la polyarthrite rhumatoïde, qui crée une inflammation des articulations. Dans la polyarthrite rhumatoïde, des orteils en marteau peuvent se développer, ce qui peut aggraver la douleur et le mauvais alignement des articulations. Les tissus graisseux, qui permettent d’amortir les articulations en charge, peuvent être poussés vers l’avant sous les orteils, ce qui entraîne une perte d’amortissement à l’avant-pied. Cette perte d’amortissement survient normalement avec l’âge, mais les personnes sont plus sensibles à la douleur en cas de traumatisme ou de lésion répétés de l’avant-pied (par exemple, en cas de forte intensité de la course ou de la marche). Cette perte d’amortissement peut endommager les nerfs du pied et entraîner la formation de cals et de petites bourses séreuses (poches remplies de liquide).

La douleur des articulations métatarso-phalangienne peut également entraîner une arthrose ou une raideur des articulations de l’avant-pied, souvent au niveau de l’articulation du gros orteil. La plupart des gens atteints de ces affections effectuent un mouvement anormal du pied en charge et lors de la marche.