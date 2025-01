Dans le cadre de l’ostéomyélite aiguë qui se propage par voie sanguine, les infections des os des membres provoquent de la fièvre et, parfois, après quelques jours, une douleur au niveau de l’os infecté. La zone infectée peut être lésée, chaude et gonflée, et les mouvements peuvent être douloureux. La personne peut perdre du poids et se sentir fatiguée.

Lorsque l’ostéomyélite résulte d’une infection des tissus mous adjacents ou de l’invasion directe par un organisme, la zone au-dessus de l’os gonfle et devient douloureuse. Un abcès peut se former dans les tissus adjacents. Ces infections peuvent ne pas entraîner de fièvre.

L’infection autour d’un membre ou d’une prothèse artificielle provoque généralement une douleur persistante dans la région.

La spondylodiscite apparaît généralement de manière progressive, entraînant une douleur dorsale persistante et une sensibilité au toucher. Cette douleur est aggravée par le mouvement et n’est calmée ni par le repos, ni par l’application de chaleur, ni par la prise d’antidouleurs (antalgiques). Souvent, les personnes n’ont pas de fièvre, qui est en général le signe le plus évident d’infection. La douleur peut être continue.

Une ostéomyélite chronique peut se développer si l’ostéomyélite n’est pas traitée avec succès. Il s’agit d’une infection persistante dont il est très difficile de se débarrasser. Parfois, l’ostéomyélite chronique n’est pas détectable et ne produit pas de symptômes pendant des mois ou des années. En général, l’ostéomyélite chronique provoque une douleur osseuse, des infections récurrentes dans les tissus mous adjacents et un écoulement de pus permanent ou intermittent, qui remonte jusqu’à la surface de la peau. Cet écoulement a lieu lorsqu’un passage (tractus sinusal) se forme entre l’os infecté et la surface de la peau, et le pus est évacué par ce tractus sinusal.