Autres symptômes oculaires

Les personnes âgées éprouvent souvent des difficultés à voir dans des conditions de faible éclairage. Cela est parfois appelé cécité nocturne. Elle résulte le plus souvent d’une cataracte, bien qu’elle puisse aussi être due à certaines formes de dégénérescence rétinienne, telles que la rétinite pigmentaire. Les yeux de certaines personnes âgées se dilatent lentement et prennent plus de temps à s’adapter à une faible luminosité. Un examen de la vue doit être axé sur la recherche de cataracte et inclure une ophtalmoscopie. On traite alors la cause. Aussi, un meilleur éclairage du domicile, en particulier dans la cuisine et autour des escaliers et autres endroits propices aux chutes, peut améliorer la sécurité en général.