La membrane épirétinienne est la formation d’une fine membrane sur la rétine, qui interfère avec la vision.

La membrane épirétinienne est une membrane fine ou une couche de tissu cicatriciel qui se forme sur la rétine (structure transparente et sensible à la lumière qui se trouve à l’arrière de l’œil), puis se contracte, faisant rider la rétine dessous. (Voir aussi Présentation des maladies de la rétine.) Une membrane épirétinienne survient généralement après 50 ans et est plus fréquente chez les adultes de plus de 75 ans.

Diverses maladies peuvent causer ou contribuer au froncement de la rétine, notamment :

Cependant, la plupart du temps aucune cause évidente de la membrane épirétinienne ne peut être identifiée.

Symptômes de la membrane épirétinienne Les symptômes de membrane épirétinienne comprennent notamment une vision floue ou déformée (les lignes droites apparaissent ondulées). De nombreuses personnes affirment que cela s’apparente à regarder à travers un emballage en plastique ou du cellophane.

Diagnostic de la membrane épirétinienne Examen clinique de l’œil

Parfois, photographie couleur, angiographie à fluorescéine, et/ou tomographie à cohérence optique Le diagnostic de membrane épirétinienne est confirmé par l’examen du fond d’œil à l’ophtalmoscope. La photographie en couleurs, l’angiographie à la fluorescéine et/ou la tomographie à cohérence optique (examen d’imagerie) peuvent aussi être utiles.

Traitement de la membrane épirétinienne Parfois, vitrectomie avec exfoliation de la membrane La plupart des personnes ne nécessitent pas de traitement. Si la vision trouble ou déformée est gênante, l’humeur vitrée et la membrane peuvent être extraites chirurgicalement, par vitrectomie avec pelage de membrane. Cette technique peut être pratiquée sous anesthésie locale en salle d’opération. Elle dure en général une trentaine de minutes.