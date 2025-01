Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

Dans la forme exsudative de la DMLA, des médicaments comme le ranibizumab, le bévacizumab, l’aflibercept ou le brolucizumab peuvent être injectés dans l’œil (par voie intravitréenne) pour arrêter les écoulements des nouveaux vaisseaux sanguins. Ces médicaments, appelés agents anti-VEGF (facteur de croissance de l’endothélium vasculaire), agissent en réduisant le développement des nouveaux vaisseaux sanguins et l’œdème (gonflement). Des injections intravitréennes d’anti-VEGF, qui doivent être répétées tous les 1 à 3 mois, peuvent réduire le risque de perte de vision et contribuer à rétablir la vision pour la lecture chez un tiers des personnes. Des rapports préliminaires suggèrent que le brolucizumab peut présenter un risque plus élevé d’effets secondaires (par exemple, inflammation de l’œil et/ou problèmes au niveau de l’artère qui irrigue la rétine) que d’autres médicaments similaires. Les traitements peuvent ne pas nécessiter d’être répétés aussi souvent si le médicament utilisé est une dose plus élevée d’aflibercept ou de faricimab (un médicament plus récent qui fonctionne de la même manière).

Récemment, le système de port implantable chirurgicalement pour l’administration continue de ranibizumab dans l’humeur vitrée (substance transparente semblable à un gel dans le globe oculaire qui lui donne sa forme ronde) a été volontairement rappelé et fait actuellement l’objet d’une nouvelle conception.

Un autre traitement est la thérapie photodynamique. Dans ce traitement, on injecte par voie intraveineuse une substance qui sensibilise les vaisseaux sanguins de la rétine à la lumière laser et, dans un deuxième temps, on détruit les nouveaux vaisseaux sanguins anormaux à l’aide d’un faisceau laser. Si les nouveaux vaisseaux sanguins ne se situent pas directement sous la macula, un laser thermique peut être utilisé pour les détruire avant qu’ils causent davantage de dégâts.

La chirurgie est rarement employée pour la forme exsudative de la DMLA.