La dilatation des vaisseaux conjonctivaux provoque un aspect violacé de la conjonctive et peut s’accompagner de sécrétions. Ces sécrétions font souvent coller les yeux, particulièrement la nuit. Cet écoulement peut aussi causer une vision floue. La vision s’améliore quand on cligne des yeux et enlève l’écoulement. La vision est également floue en cas d’infection de la cornée, mais dans ce cas, il n’existe pas d’amélioration après le clignement des yeux. En cas d’infection, l’œil peut parfois être irrité et sensible à une lumière intense (photophobie). Plus rarement, des infections graves peuvent créer des cicatrices conjonctivales pouvant altérer de façon prolongée la vision.

La conjonctivite virale diffère de la conjonctivite bactérienne dans les manières suivantes :

L’écoulement oculaire tend à être très liquide dans la conjonctivite virale, et plus épais, blanc, vert ou jaune dans la conjonctivite bactérienne.

Une infection des voies respiratoires supérieures augmente la probabilité d’une cause virale.

Un ganglion lymphatique devant l’oreille peut être enflé et douloureux dans la conjonctivite virale mais généralement pas dans la conjonctivite bactérienne.

Cependant, ces facteurs ne permettent pas toujours de bien différencier la conjonctivite virale de la conjonctivite bactérienne.

Conjonctivite infectieuse (virale)

Les patients qui ont une conjonctivite à inclusion ou une conjonctivite gonococcique présentent souvent des symptômes d’infection génitale comme des sécrétions vaginales ou péniennes ou des brûlures pendant la miction.

Conjonctivite chez un nouveau-né

Chez le nouveau-né, une conjonctivite entraîne une inflammation sévère de la paupière et un écoulement de pus.