La conjonctivite allergique est une inflammation de la conjonctive provoquée par une réaction allergique.

Les réactions allergiques causées, par exemple, par des allergènes dans l’air, peuvent enflammer la conjonctive.

Un érythème, des démangeaisons, un gonflement, un larmoiement et un écoulement filandreux sont courants.

Divers collyres peuvent atténuer les symptômes et l’inflammation.

La conjonctive Vidéo

La conjonctive (membrane qui tapisse les paupières et recouvre le blanc des yeux) contient de nombreuses cellules du système immunitaire (appelées mastocytes) qui sécrètent des substances chimiques (appelées médiateurs) en réponse à divers stimuli (comme les pollens, les spores de moisissures ou les acariens). Ces médiateurs entraînent des réactions inflammatoires oculaires, de durée variable. Environ 20 % des personnes présentent, à des degrés variables, une conjonctivite allergique. (Voir aussi Présentation des maladies de la conjonctive et de la sclère.)

Vue à l’intérieur de l’œil

Les formes de réaction allergique les plus fréquentes au niveau oculaire sont la conjonctivite allergique saisonnière et la conjonctivite allergique perannuelle ou annuelle (conjonctivite atopique, kératoconjonctivite atopique). La conjonctivite allergique saisonnière est principalement due aux spores de moisissure ou au pollen des arbres, des mauvaises herbes ou du gazon, et apparaît habituellement au printemps et au début de l’été. Le pollen des mauvaises herbes est responsable des symptômes de la conjonctivite allergique l’été et au début de l’automne. Une conjonctivite allergique perannuelle persiste toute l’année. Elle est principalement due aux acariens ou aux poils et squames d’animaux.

La kératoconjonctivite vernale (printanière) est une forme plus importante de conjonctivite allergique, dans laquelle l’allergène déclenchant est inconnu. Cette situation est plus fréquente chez les garçons, en particulier ceux âgés de 5 à 20 ans, présentant également de l’eczéma, de l’asthme ou des allergies saisonnières. La kératoconjonctivite vernale réapparaît en général chaque printemps et disparaît en automne et en hiver. Nombre d’enfants guérissent au début de l’âge adulte.

L’inflammation de la conjonctive provoquée par un virus ou une bactérie, par opposition à une réaction allergique, est appelée conjonctivite infectieuse.

Symptômes de la conjonctivite allergique Quelle que soit la cause de la conjonctivite allergique, un intense picotement et des sensations de brûlure sont ressentis au niveau des deux yeux. Bien que les symptômes touchent généralement les deux yeux de la même manière, il peut arriver, mais rarement, qu’un œil soit plus touché que l’autre. La conjonctive devient rouge et parfois œdémateuse, donnant à la surface du globe oculaire un aspect gonflé. Les paupières peuvent présenter de fortes démangeaisons. Frotter et gratter les paupières entraîne un érythème et un gonflement des paupières, qui prennent un aspect ridé. Conjonctivite allergique Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Dans le cadre des conjonctivites allergiques saisonnières et perannuelles, on observe souvent un larmoiement important. Parfois, l’écoulement est filandreux. L’acuité visuelle est rarement altérée. De nombreuses personnes présentent une rhinorrhée avec démangeaisons. Dans la kératoconjonctivite vernale, l’écoulement est épais, filandreux et semblable à du mucus. À l’inverse d’autres types de conjonctivites allergiques, la kératoconjonctivite vernale affecte souvent la cornée (la couche claire qui se situe au-devant de l’iris et de la pupille) et de petits ulcères douloureux (ulcères cornéens) peuvent se développer chez certaines personnes. Ces ulcères causent une douleur oculaire sévère avec l’exposition à la lumière vive (photophobie) et entraînent parfois une diminution permanente de la vision.

Diagnostic de la conjonctivite allergique Examen des symptômes et de l’aspect de l’œil par un médecin L’examinateur pose le diagnostic de conjonctivite allergique devant l’aspect ophtalmologique et les symptômes typiques. Des examens sont rarement nécessaires ou utiles.