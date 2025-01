Zona ophtalmique

Des douleurs ou picotements au niveau du front peuvent survenir avant tout autre symptôme (appelé prodrome).

La peau du front et parfois le bout du nez sont recouverts de petites cloques rouges extrêmement douloureuses.

L’infection des yeux entraîne une douleur, un érythème, une sensibilité à la lumière et un gonflement des paupières. La cornée (la couche transparente située devant l’iris et la pupille) peut être infectée et enflammée. Des mois et des années après, la cornée peut se gonfler, devenir sévèrement endommagée et scarifiée. Une inflammation des structures à l’arrière de la cornée peut survenir (uvéite), la pression intraoculaire peut augmenter (glaucome) et la cornée peut devenir insensible, ce qui la rend plus vulnérable aux lésions. Les personnes peuvent développer une douleur après la disparition de l’éruption cutanée, appelée névralgie post-zostérienne.