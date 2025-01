Ulcère cornéen

Les ulcères cornéens provoquent une rougeur et une douleur, sont souvent associés à une sensation de corps étranger dans l’œil, à une photophobie (sensibilité accrue à la lumière) et à un larmoiement. L’ulcère apparaît souvent comme une tache blanche ou émoussée et grisâtre sur la cornée. Parfois, les ulcères se développent sur la totalité de la surface cornéenne et peuvent pénétrer en profondeur. Du pus peut s’accumuler derrière la cornée, formant parfois une couche blanche au fond de la cornée (appelée hypopion). La conjonctive est généralement injectée de sang. Plus l’ulcère est profond, plus les symptômes et les complications sont importants.

