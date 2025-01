Greffe de la cornée

Il existe deux types de procédures :

Kératoplastie pénétrante

Kératoplastie endothéliale par le stripping de Descemet ou kératoplastie endothéliale de la membrane de Descemet

Pour chacune de ces procédures, les médecins utilisent un microscope chirurgical pour réaliser l’intervention en environ une à deux heures. Une anesthésie générale (qui endort le patient) ou une anesthésie locale (qui engourdit l’œil) et un médicament administré par intraveineuse qui entraîne un endormissement (appelée sédation) sont utilisés.

Dans la kératoplastie pénétrante, la cornée du donneur est découpée à la taille appropriée, l’intégralité de la cornée lésée est retirée, et l’intégralité de la nouvelle cornée est suturée à sa place.

Certaines maladies de la cornée touchent uniquement les couches internes. Pour ces maladies, le médecin réalise une greffe partielle dans le cadre d’une intervention appelée kératoplastie endothéliale par stripping de Descemet (DSEK) ou kératoplastie endothéliale de la membrane de Descemet (DMEK). Il retire et remplace uniquement les couches internes de la cornée et non l’intégralité de la cornée. L’incision est plus petite, le nombre de sutures nécessaires est inférieur, la cicatrisation est plus rapide, et la vision s’améliore plus rapidement que lorsque l’intégralité de la cornée est remplacée. Cependant, la technique chirurgicale est plus complexe que pour la kératoplastie pénétrante et peut nécessiter un traitement par laser avant l’intervention chirurgicale, ainsi qu’une intervention chirurgicale supplémentaire en cabinet, afin d’obtenir des résultats optimaux.

Certaines maladies de la cornée touchent uniquement les couches externe et intermédiaire. Dans ces cas, les médecins peuvent parfois réaliser une procédure appelée kératoplastie lamellaire antérieure profonde (KLAP), qui remplace les couches intermédiaire et externe de la cornée. Cette procédure prend plus de temps que d’autres greffes de cornée, et est techniquement plus complexe. Pour les personnes atteintes d’une forme particulière de kératopathie bulleuse héréditaire, une procédure appelée décapage unique de la membrane de Descemet (Descemet Stripping Only [DSO]) peut être réalisée. Dans le cadre de la DSO, aucun tissu provenant d’une autre personne n’est nécessaire.

Quel que soit le type de greffe de cornée, le receveur rentre généralement chez lui le jour même. Après la transplantation, les personnes doivent s’administrer des collyres antibiotiques pendant plusieurs semaines et des collyres à base de corticoïdes pendant plusieurs mois. Une protection oculaire, des lunettes ou des lunettes de soleil doivent être portées. La vision n’est pas totalement améliorée pendant environ 18 mois après la kératoplastie pénétrante et pendant 2 à 6 mois après la greffe partielle.