Dans la forme avec possession, les différentes identités sont facilement apparentes pour les membres de la famille et d’autres observateurs. La personne parle et agit d’une manière différente de façon évidente, comme si une autre personne ou un autre être avait pris possession d’elle.

Dans la forme sans possession, les différentes identités ne sont souvent pas aussi apparentes pour les observateurs, bien que la personne puisse manifester un changement soudain dans son comportement et ses relations avec les autres. Plutôt que d’agir comme si un autre être avait pris possession d’elles, les personnes atteintes de cette forme de trouble dissociatif de l’identité peuvent se sentir détachées de certains aspects d’elles-mêmes (dépersonnalisation), comme si elles se regardaient dans un film ou comme si elles voyaient une autre personne. Elles peuvent se mettre brusquement à penser, ressentir, dire, et faire des choses qu’elles ne contrôlent pas et qui ne semblent pas leur appartenir. Leurs attitudes, opinions, et préférences (par exemple, concernant la nourriture, les vêtements, ou les centres d’intérêt) peuvent changer d’un coup, puis revenir à ce qu’elles étaient. Certains de ces symptômes, tels que les changements concernant les préférences alimentaires, peuvent être observés par d’autres.

Les personnes atteintes ressentent leur corps différemment (par exemple, comme celui d’un très jeune enfant, ou de quelqu’un du sexe opposé) et pensent qu’il ne leur appartient pas. Elles peuvent faire référence à elles-mêmes à la première personne du pluriel (nous) ou à la troisième personne (il, elle, ils, elles), parfois sans en connaître la raison.

Certaines des personnalités de la personne sont conscientes d’informations personnelles importantes que les autres personnalités ne connaissent pas. Certaines personnalités semblent connaître les autres et interagir avec elles dans un travail intérieur élaboré. Par exemple, la personnalité A peut connaître la personnalité B et savoir ce que fait B, comme si elle observait son comportement. La personnalité B peut ou non connaître la personnalité A, et ainsi de suite avec les autres personnalités présentes. Les changements de personnalité ainsi que la méconnaissance du comportement des autres personnalités rendent souvent la vie chaotique.

Comme les identités interagissent les unes avec les autres, les personnes atteintes signalent parfois qu’elles entendent des voix. Les voix peuvent être des conversations internes entre les identités ou peuvent s’adresser à la personne directement, parfois en commentant les comportements de la personne. Plusieurs voix peuvent parler en même temps et cela peut être très déroutant.

Les personnes atteintes de trouble dissociatif de l’identité sont également sujettes à des intrusions d’identités, de voix ou de souvenirs dans leurs activités de tous les jours. Par exemple, au travail, une identité en colère peut se mettre soudain à crier sur un collègue ou un supérieur.