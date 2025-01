Le trouble schizo-affectif se caractérise par la présence de symptômes liés à l’humeur, tels qu’une dépression ou une manie, associés aux symptômes psychotiques de la schizophrénie.

La psychose fait référence à des symptômes tels que les délires, les hallucinations, une désorganisation de la pensée et de la parole, ainsi que des comportements moteurs bizarres et inappropriés (notamment la catatonie), qui indiquent une perte de contact avec la réalité. « Affectif » fait référence aux émotions et à l’humeur de la personne.

Les médecins envisagent un diagnostic de trouble schizo-affectif lorsque la personne présente à la fois une psychose et des troubles de l’humeur (comme une dépression ou une manie). Les symptômes de l’humeur doivent être présents pendant plus de la moitié de la durée totale de la maladie et être associés à au moins deux des symptômes suivants de la schizophrénie :

Délires

Hallucinations

Discours désorganisé

Comportement très désorganisé

Symptômes négatifs (la personne montre peu ou pas d’émotion, réduction du langage, incapacité à ressentir du plaisir, manque d’intérêt pour les relations avec autrui)

Pour que les médecins distinguent le trouble schizo-affectif de la schizophrénie et des troubles de l’humeur, ils peuvent avoir besoin d’une évaluation à long terme des symptômes de la personne et de la nature de leur évolution.