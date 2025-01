Troubles de l’adaptation

Les soins auto-administrés sont essentiels pendant et après une crise ou un traumatisme. Les soins auto-administrés peuvent être divisés en trois types :

Sécurité personnelle

Santé physique

Pleine conscience

La sécurité personnelle est fondamentale. Après un seul épisode traumatisant, la personne est mieux à même de gérer l’expérience lorsqu’elle sait qu’elle et ses proches sont en sécurité. Il peut toutefois être difficile d’obtenir une sécurité totale pendant le déroulement de crises telles que des maltraitances domestiques, des guerres ou une pandémie infectieuse. Lorsqu’une personne traverse de telles difficultés, il lui est conseillé de demander l’avis d’experts sur la façon dont elle et ses proches peuvent être le plus en sécurité possible.

La santé physique peut être mise à mal pendant et après les expériences traumatiques. Chacun doit essayer de maintenir des horaires sains pour manger, dormir et faire de l’exercice. Les médicaments et les substances sédatives (par exemple, les anxiolytiques) et intoxicantes (par exemple, l’alcool) doivent être utilisés avec parcimonie, le cas échéant.

Une approche réfléchie des soins personnels vise à réduire les sentiments de stress, d’ennui, de colère, de tristesse et d’isolement que les personnes traumatisées ressentent généralement. Si les circonstances le permettent, les personnes à risque doivent établir et suivre un emploi du temps normal, par exemple, se lever, prendre une douche, s’habiller, sortir marcher, préparer et manger à heures régulières.

Il est utile de pratiquer des passe-temps familiers (ou d’en développer de nouveaux). Il est également bénéfique de participer à d’autres activités qui semblent amusantes et distrayantes (par exemple, dessiner, regarder un film ou cuisiner).

La participation aux activités familiales et communautaires peut être essentielle, même s’il est difficile de maintenir les contacts humains pendant une crise.

Il est utile de limiter le temps consacré aux informations et de se concentrer sur d’autres activités, comme la lecture d’un roman ou la réalisation d’un puzzle.