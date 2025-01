Crises de panique et trouble panique

La plupart des psychothérapies qui ciblent les troubles anxieux, y compris le trouble panique, enseignent des techniques qui favorisent la relaxation. Les stratégies de relaxation comprennent la pleine conscience, la méditation, l’hypnose, l’activité physique et la respiration lente et régulière. Ces stratégies sont un élément important du traitement, car elles réduisent l’anxiété et permettent également la poursuite d’une psychothérapie susceptible de provoquer une anxiété.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) s’est avérée efficace dans le trouble panique. La TCC est un terme utilisé pour décrire diverses thérapies par la parole qui se concentrent sur la pensée et/ou le comportement dysfonctionnels.

Les personnes peuvent avoir leur propre cycle de pensée distinct mais dysfonctionnel qui peut induire de l’anxiété et/ou de la panique. Par exemple, une personne peut être fondamentalement inquiète à l’idée d’avoir une crise cardiaque et passer un temps excessif à scruter son corps à la recherche de signes de crise cardiaque. Si elle ressent un pincement dans la poitrine, elle peut alors entamer un cycle qui la conduit rapidement à la panique et à la croyance erronée qu’elle est sur le point de mourir. La TCC consiste à clarifier ces cycles, puis à apprendre aux patients à reconnaître et à contrôler leurs pensées déformées et leurs fausses croyances. Elles sont alors plus à même de modifier leur comportement afin qu’il soit plus adaptatif. En outre, le traitement les encourage à s’exposer progressivement à des situations susceptibles d’induire la panique, désensibilisant ainsi leur association présumée entre le contexte et les symptômes.

On apprend à la personne à :