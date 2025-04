Les reins sont prélevés sur le donneur, généralement à l’aide d’instruments fins et d’une petite caméra vidéo insérée dans de minuscules incisions (chirurgie laparoscopique). Parfois, une incision plus grande (chirurgie ouverte) est requise. Après le prélèvement, le rein est réfrigéré et transporté rapidement dans un centre de greffes pour y être transplanté sur une personne dont le groupe sanguin et le type tissulaire sont compatibles et qui ne fabrique pas d’anticorps contre les tissus du donneur.

La transplantation rénale est une intervention chirurgicale majeure. La personne qui reçoit le rein est généralement sous dialyse au cours des mois ou des années précédant la greffe. Le rein donné est placé dans le bassin à travers une incision et relié aux vaisseaux sanguins et à la vessie du receveur. Souvent, les reins non fonctionnels sont laissés en place. Parfois, ils sont retirés car une infection se développe et ne disparaît pas.

Le receveur commence à prendre des médicaments pour inhiber le système immunitaire (immunosuppresseurs), notamment des corticoïdes, le jour de la transplantation. Ces médicaments peuvent aider à réduire le risque de rejet du rein transplanté.